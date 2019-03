16 marzo 2019- 14:12 Caso Moro: Di Maio, 'ferita che si cura solo con verità'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - "Sono già passati 41 anni dal rapimento di Aldo Moro e dall'uccisione dei 5 agenti della sua scorta, ma i fatti di Via Fani rimangono ancora impressi nella nostra mente. Un ferita per lo Stato che può essere curata in un solo modo: lottando per ottenere la verità. #16marzo". lo scrive Luigi Di Maio su twitter.