29 maggio 2019- 21:34 Caso Pamela: Meloni, 'giustizia è fatta'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Giustizia è fatta! Ora questa bestia marcisca in carcere. Lo dobbiamo a Pamela, ai suoi familiari e a tutte le vittime di violenza da parte di chi non dovrebbe nemmeno essere in Italia". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.