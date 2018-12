5 dicembre 2018- 21:30 Caso Regeni: Conte, chiesta verità ad Al Sisi e continuerò a farlo

Roma, 5 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "In tutti gli incontri avuti con il Presidente Al Sisi, ho sempre perorato - costantemente- la causa della verità sull'omicidio Regeni e continuerò a perorarla, con tutti i mezzi a mia disposizione: su questo obiettivo il governo è assolutamente compatto". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in un'intervista all'Adnkronos, a poche ore dalla dichiarazione del presidente della Camera Roberto Fico, che, dopo aver incontrato la famiglia del ricercatore friulano, ha chiesto all'Egitto di passare dalle parole ai fatti."Sin dal primo momento che mi sono insediato, da subito - ricorda Conte - ho voluto incontrare la famiglia Regeni per esprimere la mia personale testimonianza di solidarietà, mia personale e del governo".