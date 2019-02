25 febbraio 2019- 12:09 **Caso Regeni: Conte, da Al Sisi impegno per giungere a soluzione**

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "Con il presidente Al Sisi quello di Regeni è stato il primo tema toccato, ho ribadito la sensibilità del mio governo e dell'opinione pubblica italiana nazionale per la soluzione di questo caso. Devo dire che il presidente Al Aisi ha assolutamente testimoniato la sua costante attenzione e il rinnovato impegno" affinché, "ha espressamente dichiarato, questo caso giunga a soluzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa da Sharm el-Sheikh dove è in corso un vertice tra l’Unione europea e la Lega degli Stati arabi."Confido che si possa continuare in questo dialogo costante - prosegue il premier - tra me e il presidente Al Sisi affinché si possa giungere a una verità giudiziaria".