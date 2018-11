29 novembre 2018- 16:14 Caso Regeni: Conte, non ho ancora parlato con Fico

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Non ho ancora parlato con Fico, non so in particolare per quale ragione abbia decido" di interrompere i rapporti con il Parlamento egiziano. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Buenos Aires per il G20. "Per quanto riguarda la mia iniziativa, a Palermo ho avuto un incontro bilaterale con Al Sisi" durante il quale"abbiamo trattato tutti i temi che stanno a cuore al governo italiano e quindi anche del caso Regeni" sottolineando la "necessità giungere all'accertamento della verità e questa è la volontà anche delle autorità egiziane".