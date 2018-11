30 novembre 2018- 19:45 Caso Regeni: Conte, sentirò Procura e prenderemo decisioni su Egitto

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - "Io non ho parlato con la procura di Roma, non appena tornerò ci confronteremo e il governo assumerà le sue decisioni". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti sulle relazioni con l'Egitto da Buenos Aires, dove è in corso il G20."Tutte le volte che abbiamo parlato con il presidente Al Sisi - premette - mi ha sempre assicurato la sua determinazione a raggiungere la verità sul caso Regeni, abbiamo condiviso la necessità che si arrivi presto ad una chiaro accertamento dei fatti".