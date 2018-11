29 novembre 2018- 13:44 Caso Regeni: Fico, Camera sospende rapporti con Parlamento egiziano

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo". Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico, in un'intervista al Tg1 riguardo al caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto. (segue)