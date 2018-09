23 settembre 2018- 13:17 Caso Regeni: Fico, da Al Sisi rassicurazioni ma si superi stallo

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Dopo il nostro incontro, Al Sisi ha detto di aver dato mandato di rimuovere ogni ostacolo a chi ostacolava il processo” sul caso Regeni. Queste le parole del presidente della Camera Roberto Fico, in un’intervista a Presadiretta che andrà in onda domani, alle 21.15 su Rai3. Se si dovesse prolungare la situazione di stallo, “l’Italia può continuare in modo ancora più forte a dire che i rapporti con l’Egitto sono difficili e rimangono tesi - va avanti Fico - I rapporti tra i nostri parlamenti possono iniziare se inizia davvero una fase diversa, una fase nuova rispetto al processo di Giulio Regeni”.