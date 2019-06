20 giugno 2019- 13:27 **Caso Regeni: Fico, 'parole ministro egiziano offendono Italia'**

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Ho letto le parole del ministro del Lavoro egiziano Mohamed Saafan, secondo il quale l’omicidio di Giulio Regeni è stato un 'omicidio ordinario, che sarebbe potuto accadere in qualsiasi Stato o a qualsiasi altra persona'. Voglio solo dire che queste affermazioni sono un’offesa all’intelligenza e alla dignità dell'intero popolo italiano". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb. "Sappiamo benissimo che quanto accaduto a Giulio non c'entra nulla con una 'ordinaria' violenza privata, sappiamo benissimo che la rete degli apparati di sicurezza egiziani lo ha inghiotitto, e se così non fosse la Camera dei deputati non avrebbe deciso di istituire una Commissione d'inchiesta". "Mi aspetto che tutte le istituzioni, a tutti i livelli e in ogni sede, intervengano con decisione -sottolinea Fico- dopo queste frasi pronunciate da un ministro del governo egiziano. Giulio Regeni è stato già ucciso una, due, tre, quattro volte. Non possiamo continuare a subire questo e a farci offendere, dobbiamo pretendere verità e giustizia. Per Giulio, e per il nostro Paese".