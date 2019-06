18 giugno 2019- 17:51 Caso Regeni: Fico, 'tema al centro mia visita a Bundestag'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "La prossima settimana sarò in visita ufficiale in Germania dove incontrerò il presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble. Discuteremo dei principali temi di attualità europea e di interesse comune nonché della questione della promozione e tutela dei valori dell'Ue nel mondo, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e al caso di Giulio Regeni. Il caso Regeni sarà anche tra i temi al centro della riunione congiunta che le commissioni Affari esteri della Camera e del Bundestag tedesco svolgeranno lunedì a Berlino". Lo annuncia in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico."Di questa missione -aggiunge- ho parlato proprio oggi con l’Ambasciatore tedesco Viktor Elbling che ho ricevuto a Montecitorio. La diplomazia parlamentare non è soltanto uno strumento essenziale per favorire l’approfondimento su determinati temi e il confronto tra i rappresentanti dei cittadini; ma è anche un tipo di dialogo che consente agli Stati di trovare soluzioni condivise alle sfide molteplici e complesse che siamo chiamati ad affrontare a livello nazionale e internazionale". "Della vicenda che riguarda il nostro ricercatore torturato e ucciso in Egitto avevo già avuto modo di parlare negli scorsi mesi con il presidente Schäuble che aveva mostrato particolare sensibilità e attenzione sulla questione. Giulio Regeni -conclude Fico- non era infatti solo un ricercatore italiano, ma era un ricercatore europeo e portare la sua storia in un momento di confronto nel centro dell’Europa è molto significativo".