18 luglio 2019- 18:47 **Caso Regeni: legali famiglia, 'chiesto a Conte richiamo ambasciatore'**

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Con il premier Giuseppe Conte e il presidente della Camera Roberto Fico "abbiamo fatto il punto sulla situazione, mai stata così negativa. Non ci sono passi avanti di nessun tipo. L'ultima rogatoria non ha avuto alcuna risposta dall'Egitto, non ci sono contatti tra Procure dal novembre scorso, da quando il procuratore Colaiocco era sceso al Cairo e al ritorno aveva iscritto 5 persone dei servizi segreti egiziani nel registro degli indagati. Per questo motivo noi abbiamo richiesto il richiamo dell'ambasciatore". Lo dice il legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, lasciando con i genitori di Giulio Montecitorio.