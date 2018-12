1 dicembre 2018- 14:47 **Caso Saleem: Fico, giornalista coraggioso, verità sulla sua morte**

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - "In questi giorni il giornalista pakistano Syed Saleem Shahzad avrebbe compiuto 48 anni, ma sulla sua morte non è ancora stata raggiunta la verità. Chiarire tutte le circostanze dell'omicidio di un giornalista coraggioso quale era Saleem è senza dubbio necessario". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio all'Adnkronos sul corrispondente di Aki-Adnkronos trovato cadavere in un canale nel nordest del Pakistan nel maggio del 2011.