10 ottobre 2018- 15:51 Caso Yara: dall'omicidio al verdetto in Cassazione per Bossetti/le tappe (2)

(AdnKronos) - 9 maggio 2011. Su slip e leggings della vittima viene isolata una traccia biologica da cui è possibile risalire al Dna di 'Ignoto 1'. Dopo il confronto con centinaia di profili si può affermare che il sospettato è figlio illegittimo di Giuseppe Guerinoni. Viene riesumata la salma dell'autista di Gorno, la probabilità che siano padre e figlio è del 99,99999987%, ma non basta per dargli un nome. Si riparte dal Dna mitocondriale (indica la linea materna) e la comparazione tra 'Ignoto 1' e Ester Arzuffi (traccia nelle mani degli investigatori dal 27 luglio 2012) porta al match: la probabilità che siano madre e figlio è del 99,999%.16 giugno 2014. Il presunto assassino di Yara ha un nome: è Massimo Bossetti, 44 anni, residente a Mapello. Sarà il ministro dell'Interno Angelino Alfano ad annunciare via Twitter le manette. Spostato, padre di tre figli, il suo Dna (acquisito con un alcoltest) combacia con 'Ignoto 1'. Per lui l'accusa è di omicidio con l'aggravante di aver adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà. Un delitto aggravato anche dall'aver approfittato della minore difesa, data l'età della vittima. Il 3 luglio 2015 inizia il processo davanti alla Corte d'assise di Bergamo. 1 luglio 2016. Dopo l'ultimo appello dell'imputato, che continua a dichiararsi innocente e a chiedere una perizia sul Dna, i giudici condannano Bossetti all'ergastolo, come chiesto dal pubblico ministero Letizia Ruggeri, e riconoscono l'aggravante della crudeltà. Viene assolto invece "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di calunnia nei confronti di un ex collega. Su di lui, detto 'Il favola', pesa l'inclinazione alle bugie, l'assenza di un alibi e quel Dna che è un macigno per l'accusa.