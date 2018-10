10 ottobre 2018- 15:51 Caso Yara: dall'omicidio al verdetto in Cassazione per Bossetti/le tappe (3)

(AdnKronos) - 17 luglio 2017. A Brescia i giudici del processo d'appello confermano la sentenza di primo grado. "Concedetemi la superperizia" sul Dna così "posso dimostrare con assoluta certezza la mia estraneità ai fatti. Cosa dovete temere?". Anche in questo caso le parole dell'imputato non fanno breccia sulla giuria. Bossetti torna dietro le sbarre del carcere di Bergamo dove sta scontando l'ergastolo per l'uccisione di Yara. 12 ottobre 2018. Ultimo atto del processo per la morte della 13enne di Brembate. I giudici della prima sezione della Cassazione dovranno decidere, dopo aver ascoltato le parti, se confermare la sentenza, annullare la condanna senza rinvio oppure accogliere le eccezioni - ben 23 - sollevate dalla difesa e riaprire un nuovo processo d'appello dove potrebbe essere concessa la perizia sul Dna invocata da sempre, a gran voce, da Bossetti.