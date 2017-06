CASO YARA: DOMANI AL VIA APPELLO, BOSSETTI PUNTA SU PERIZIA DNA E NUOVA FOTO/ADNKRONOS (2)

29 giugno 2017- 16:17

(AdnKronos) - L'udienza di domani - dopo la relazione che ripercorre la vicenda - vedrà protagonista l'accusa: il pg ha il compito di spiegare in che modo Bossetti ha messo in atto un "omicidio di inaudita gravità", maturato in un contesto "di avance a sfondo sessuale, verosimilmente respinte dalla ragazza", a dire dei giudici di primo grado. Da parte dell'imputato c'è stata, per i togati, "una condotta particolarmente riprovevole per la gratuità e superficialità dei patimenti cagionati alla vittima" per appagare la sua "volontà di arrecare dolore". Yara era agonizzante, incapace di chiedere aiuto, quando chi l'ha colpita ripetutamente le ha voltato le spalle. Il decesso è avvenuto dopo una lunga agonia quando alle ferite si è aggiunto il freddo. Sui leggings e sugli slip della vittima resta una traccia genetica mista della vittima e di 'Ignoto 1', dopo quattro anni di indagine si arriva a identificarlo con il muratore di Mapello. E' il suo Dna, l'imputato sostiene di non aver mai conosciuto la 13enne, che diventa la prova regina. Il suo cellulare certifica che è in una zona il giorno della scomparsa e questo lo rende un sospettato; le fibre sugli indumenti di Yara risultano compatibili con quelli dei sedili del suo furgone - un mezzo simile è immortalato dalle immagini di alcune telecamere vicino alla palestra -; la polvere di calce trovata sulla vittima riconduce al mondo dell'edilizia. E' sulla traccia biologica che accusa e difesa si giocheranno il processo. Per i giudici quella traccia è "assolutamente affidabile" poiché caratterizzata da "un elevato numero di marcatori" e verificata attraverso "una pluralità di analisi eseguite nel rispetto dei parametri elaborati dalla comunità scientifica internazionale". Non così per i difensori che parlano di "anomalia": se il Dna nucleare è di Bossetti, quello mitocondriale (identifica la linea materna) non corrisponde all'imputato. Spetterà alla Corte bresciana stabilire se disporre una perizia genetica. Bossetti sarà in aula - "E' teso perché si parla della sua vita, ma fiducioso che stavolta possa avere giustizia", fa sapere l'avvocato Salvagni -, assenti invece i genitori di Yara. La sentenza o l'ordinanza per rinnovare il dibattimento potrebbe arrivare nell'udienza del 14 luglio.