CASTEL FUSANO, ANCORA FIAMME IN PINETA

2 agosto 2017- 10:53

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Un nuovo incendio è scoppiato questa mattina nella pineta di Castel Fusano a Roma, già chiusa al pubblico da alcuni giorni. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per bonificare l'area. E’ in funzione anche un elicottero della Regione. I pompieri sono intervenuti questa mattina anche a Bracciano, località Sambuco, Monte Paparano, per un grosso incendio. Sul posto è in funzione un Canadair dei Vigili del Fuoco e un altro della Regione.