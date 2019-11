6 novembre 2019- 16:49 Catania: 8 novembre visita del viceministro Buffagni

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Il vice ministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni sarà a Catania venerdì 8 novembre per una visita istituzionale. L’esponente di governo visiterà la STMicroelectronics, la Sibeg, il distretto Agrumi di Sicilia e i progetti finanziati dal Fondo per la povertà educativa minorile – Impresa sociale 'Con con i Bambini'."Abbiamo voluto fortemente questa visita del vice ministro per consentire un dialogo diretto tra le realtà produttive e sociali di Catania e le istituzioni nazionali - spiega la deputata del M5S Simona Suriano - Abbiamo sollevato, con i colleghi portavoce del Movimento sia a livello regionale sia nazionale, la necessità di tutelare e garantire investimenti nel sito etneo della Stm e auspico che anche l’autorevole intervento del vice ministro consentirà di programmare al meglio il futuro. Senza tralasciare il confronto con una realtà produttiva d’eccellenza come la Sibeg e quello con il Distretto degli Agrumi".