CATANIA: APPALTI PILOTATI A PUBLISERVIZI, SEI ARRESTI

3 luglio 2017- 07:36

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Con l'accusa di corruzione continuata con il vincolo associativo, la Guardia di Finanza di Catania ha arrestato sei persone in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo. due persone sono finite in carcere e altre quattro ai domiciliari. Le Fiamme gialle hanno scoperto un giro di presunti appalti pilotati gestiti dalla Publiservizi S.p.a. di Catania, società 'in house' della Città Metropolitana di Catania, per fatti accaduti negli anni 2015 e 2016. Sequestrati beni per oltre 200.000 euro, pari al profitto corruttivo. Tra le persone destinatarie della misura in carcere anche l'ex presidente della Publiservizi, Adolfo Messina.