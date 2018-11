16 novembre 2018- 13:29 Catania: Bianco, era possibile evitare il dissesto

Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - "Io ho lavorato per cinque anni con tutta la passione e con l'entusiasmo per evitare il dissesto al Comune di Catania e ci siamo riusciti, sostanzialmente. Secondo me era possibile evitare il dissesto ancora adesso". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco, parlando del dissesto finanziario della città, amministrata da pochi mesi da Salvo Pogliese. "L'amministrazione comunale ha deciso di non avvalersi di una dubbia norma inserita nel decreto 'Milleproroghe', rispetto questa decisione. Adesso si tratta di lavorare con spirito serio e con collaborazione per evitare che il prezzo del dissesto lo paghi la comunità catanese". "Non c'è molta differenza tra il predissesto e il dissesto - dice ancora Bianco rispondendo alla domanda su quale fosse il rischio per la città - Quelli che rischiano sono i creditori del Comune che possono vedere abbattere i loro crediti. Siccome in molti casi si tratta di imprese...". "Una parte rilevante di queste imprese le ho potuto pagare utilizzando il decreto '35' che mi diede la possibilità di pagare circa 195 milioni di euro a circa 500 imprese, l'80 per cento di queste catanesi che oggi sono al riparo. Ma certo un po' di difficoltà sull'economia catanese ci sarà, ecco perché chiediamo anche di innovare la procedura in materia di dissesto e predissesto perché ormai non è più adeguata alla condizione di difficoltà attuale".