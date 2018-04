22 aprile 2018- 21:44 Catania, cadavere di donna lungo la spiaggia

Catania, 22 apr. (Adnkronos)- - La polizia di Catania ha ritrovato il corpo senza vita di una donna alla plaia di Catania, in prossimità di un edificio abbandonato. E' stata una telefonata anonima a fare scattare l'intervento della squadra mobile. La Procura ha aperto un fascicolo per avviare un'inchiesta.Il cadavere della donna era prospiciente l'arenile e aveva il volto insanguinato, il che fa ipotizzare un omicidio. Accanto al cadavere tanta spazzatura. Secondo la ricostruzione del medico legale che ha effettuato un esame esterno la morte risalirebbe a un paio di giorni fa. La donna, sulla quarantina, non aveva con sé i documenti e dunque non è stata possibile l'identificazione.