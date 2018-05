3 maggio 2018- 20:29 Catania: Cancelleri (M5S), imbarazzante silenzio Musumeci su arresto Forzese

Palermo, 3 mag.(AdnKronos) - "Mi pare imbarazzante il silenzio del candidato sindaco di Catania Salvo Pogliese ma anche la non presa di posizione del Presidente Musumeci sull'arresto dell'ex deputato Marco Forzese". Lo ha detto all'Adnkronos Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, commentando l'arrest dell'ex deputato Marco Forzese, coinvolto nello scandalo corruzione all'Ispettorato del Lavoro di Catania. "Non solo il candidato Pogliese è andato a inaugurare la sede elettorale con Forzese, lo scorso fine marzo - dice ancora Cancelleri - ma leggo sui siti che il suo nome figura anche nelle intercettazioni come persona che si sentiva con alcuni soggetti coinvolti". Poi il leader grillino rincara la dose sul Governatore siciliano, Nello Musumeci: "Un Presidente della Regione che se ne lava le mani, sapendo che ormai Forzese fa parte del suo movimento. Tant'è che nel logo Forzese utilizza la scritta 'Diventerà bellissima' (il movimento di auci fa parte Musumeci ndr)".