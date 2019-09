19 settembre 2019- 15:49 Catania: da Regione 400mln per metropolitana (2)

(AdnKronos) - Tre le aree progettuali di finanziamento, la prima riguarda le opere civili e gli impianti connessi e ammonta a 286 milioni di euro; la seconda, relativa agli impianti ferroviari e alle tecnologie, è di 91,5 milioni di euro; la terza, che prevede le somme a disposizione dell’amministrazione per collaudi, sicurezza, pubblicità, evenienze archeologiche, è di 19,6 milioni di euro. Alle somme previste per il progetto si aggiungono altri 59,5 milioni di euro stanziati per l’acquisto di nuovi treni, che portano a oltre 550 milioni il costo totale degli interventi sulla Circumetnea. Come deciso dalla Commissione europea, il Po Fesr Sicilia potrà finanziare l’opera fino a un massimo di 478 milioni di euro. Terminati i lavori, l’infrastruttura consentirà il collegamento da Nesima all’aeroporto di Fontanarossa. E con ulteriori cantieri, già appalti dall’Ente gestore della Fce, sarà realizzato il collegamento della ferrovia fino a Misterbianco.