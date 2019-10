17 ottobre 2019- 18:39 Catania: da Regione oltre 3mln per riaprire ponte su Gornalunga (2)

(Adnkronos) - "Tocchiamo con mano i frutti dell'attività del mio governo che ha l'obiettivo di ridare dignità alle strade provinciali dimenticate, abbandonate a loro stesse per anni - ha commentato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci - La Regione, attraverso il Piano di recupero della viabilità interna, si pone al servizio dei territori che da tempo reclamano ascolto dalle istituzioni". "Un anno fa avevamo fatto un sopralluogo - ha aggiunto l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - promettendo di porre rimedio a questa ferita. Oggi manteniamo l'impegno. Già da questo momento è possibile per l'ente competente, la Città metropolitana di Catania, mandare in gara d'appalto i lavori. Il governo - conclude - sta mettendo sul tavolo decine di milioni di euro, accelerando su burocrazia e gare, per recuperare il tempo perduto e salvare le principali strade provinciali dell’Isola".