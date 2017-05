CATANIA: M5S, A SANTA MARIA DI LICODIA RISCHIO CATASTROFE AMBIENTALE (2)

12 maggio 2017- 15:56

(AdnKronos) - La parlamentare del Movimento 5 Stelle sta interpellando tutte le istituzioni e gli enti coinvolti. Lunedì scorso si è tenuta l’ispezione con l’Arpa e lo scorso mercoledì l’incontro al dipartimento regionale Acqua e rifiuti dell’assessorato Energia e servizi di pubblica utilità, al seguito del quale la stessa deputata ha redatto un nuovo documento per chiedere azioni di coordinamento, indirizzato al sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia, all’Arpa Sicilia e all’Asp di Catania. Tra le soluzioni emerse lunedì scorso durante il tavolo tecnico c'è quella, in attesa dei lavori di adeguamento del depuratore, di spostare il punto di recapito dei reflui attraverso un prolungamento della condotta."Un vero e proprio bypass - spiega Foti - per evitare che liquami e acque inquinanti continuino a essere dispersi proprio nella zona abitata di contrada Schettino". La portavoce pentastellata punta il dito su "una serie di scaricabarile in cui si cerca di mimetizzare le proprie responsabilità". E annuncia: "Siamo pronti a incatenarci di fronte al Comune".