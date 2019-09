19 settembre 2019- 18:16 Catania: muore bimbo di due anni dimenticato in auto dal papà (2)

Palermo, 19 set.(AdnKronos) - Non c'è stato nulla da fare per il piccolo di due anni dimenticato in auto questa mattina dal papà, un dipendente dell'Università di Catania. Il bimbo è arrivato al Pronto soccorso del Policlinico verso le 14, già in arresto cardio circolatorio. I medici hanno tentato di rianimarlo per oltre mezzora ma alla fine ne hanno dovuto dichiarare il decesso. A portare il piccolo al Pronto soccorso è stato il papà che poco prima aveva ricevuto una telefonata dalla mamma del bambino che chiedeva come mai non fosse all'asilo. A quel punto il papà si è reso conto della tragedia ed è corso all'auto lasciata nel parcheggio questa mattina. Il piccolo, privo di conoscenza, era seduto sul suo seggiolino. Inutile la corsa disperata in ospedale che si trova proprio accanto al dipartimento di Ingegneria. Sul posto è arrivata la polizia che ha cercato di dare supporto ai genitori.