C.CONTI: GARANTIRE NON FACILE EQUILIBRIO TRA DIRITTI E VINCOLI BILANCIO

13 febbraio 2018- 11:34

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Nel rispetto dei vincoli sui conti pubblici deve essere assicurato il "delicato bilanciamento di interessi di rilevanza costituzionale, tra i quali non potevano non rientrare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale". Così il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema all'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Un bilanciamento di non facile soluzione - sottolinea- nella ricerca di un punto di equilibrio tra i diritti in comprimibili e il rispetto dei vincoli di bilancio. Il tutto naturalmente senza perdere di vista l'obiettivo di assicurare il migliore servizio alla collettività superando il fabbisogno finanziario destinato ai diritti in comprimibili da quello afferente ad altri servizi suscettibili di giudizio in termini di sostenibilità finanziaria".