5 dicembre 2018- 17:53 Cdp: 25 mld per Enti locali e servizi

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Il piano industriale di Cassa depositi e prestiti, presentato oggi, mobiliterà nel triennio 2019-2021 25 miliardi di euro per supportare il territorio e gli Enti Locali nella realizzazione delle infrastrutture e nel miglioramento dei servizi di pubblica utilità, rafforzando la partnership con la Pa e il presidio territoriale. Con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo delle infrastrutture, annuncia Cassa depositi e prestiti nel piano industriale, sarà costituita un’unità dedicata dal nome 'Cdp Infrastrutture', che affiancherà gli Enti locali nella progettazione, nello sviluppo e nel finanziamento delle opere. Cdp, si legge nel piano, "affiancherà al tradizionale ruolo di finanziatore anche quello di promotore di nuove opere strategiche, coinvolgendo soggetti industriali in operazioni di partenariato pubblico-privato. Saranno ampliati gli ambiti di intervento, con una focalizzazione su mobilità e trasporti, energia e reti, sociale e ambiente". E' previsto, inoltre, il rafforzamento della collaborazione con la Pa per rilanciare investimenti e innovazione, anche attraverso rinegoziazioni e anticipazioni per facilitare l’accesso a fondi nazionali e europei e il pagamento dei debiti verso le imprese; l’incremento di interventi diretti sul territorio, con l’avvio di Piani Città per la riqualificazione di aree urbane, e di iniziative a supporto del turismo (fondo per la riqualificazione di strutture turistiche, in particolare al Sud) e di arte e cultura; il sostegno ai servizi di pubblica utilità come salute (innovazione sanitaria e senior housing), casa (social housing) e istruzione (student housing e student loan).