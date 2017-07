CDP: A COLUSSI FINANZIAMENTO DI 20 MLN

28 luglio 2017- 13:57

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Cassa depositi e prestiti ha concesso un finanziamento di 20 milioni di euro a Colussi Spa, storica azienda italiana che opera nel settore alimentare. I fondi serviranno ad accelerare lo sviluppo dell’azienda attraverso importanti investimenti per il rinnovo tecnologico, l’incremento dell’efficienza energetica e la sicurezza ambientale dei siti industriali di Fossano (CN) e Tavarnelle Val di Pesa (FI). Grazie anche alle nuove risorse concesse da Cdp, Colussi introdurrà importanti innovazioni sulle linee produttive bakery, biscotti e pasta, con notevoli benefici in termini di incremento della capacità produttiva; incremento dell’efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale; mantenimento di elevati standard di sicurezza ambientale; miglioramento della qualità dei prodotti; aumento dell’efficienza complessiva degli stabilimenti, riducendo gli scarti di lavorazione e i consumi medi per singolo prodotto. L’operazione è un segno concreto del supporto di Cdp allo “sviluppo sostenibile” dell’impresa manifatturiera italiana e conferma il suo ruolo a sostegno del tessuto produttivo del Paese, attraverso interventi tesi a finanziare l’innovazione delle imprese mediante investimenti in ricerca, sviluppo, efficienza energetica, ambiente e green economy. Da inizio anno ad oggi Cassa depositi e prestiti ha concesso circa 450 milioni di euro per questa finalità.