6 febbraio 2019- 19:26 Cdp: accordo da 300 mln dlr con ministero Angola

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Cdp e il Ministero delle Finanze della Repubblica dell’Angola (Minfin) hanno firmato oggi, alla presenza dei ministri degli Affari Esteri italiano e angolano, un accordo di collaborazione teso a supportare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei settori prioritari dell’economia del Paese centro-africano: agri business, turismo, infrastrutture (con focus sulle infrastrutture sociali della logistica e dei trasporti), energia (con un’attenzione specifica allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili), manifatturiero. Lo rende noto la Cdp in un comunicato precisando che la firma arriva nell’ambito della missione in Angola del Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella.L’accordo, che punta alla realizzazione di progetti per un valore complessivo fino a 300 milioni di dollari, rappresenta un’importante opportunità per le imprese italiane di contribuire alla realizzazione delle opere, dando un contributo strategico in termini di sviluppo sostenibile. Cdp e Minfin s’impegnano a attivare tutti gli strumenti di supporto necessari alle aziende italiane e alle imprese miste italo - angolane per l’esecuzione dei progetti d’investimento.