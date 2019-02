6 febbraio 2019- 19:26 Cdp: accordo da 300 mln dlr con ministero Angola (2)

(AdnKronos) - Nelle prossime settimane, un team di lavoro composto da rappresentanti di Cdp e Minfin comincerà a riunirsi per individuare specifici interventi e dare il via alla collaborazione fra i due Paesi con la realizzazione di opere integrate di produzione agricola sostenibile, trasformazione industriale, e distribuzione alimentare al fine di aumentare l’autosufficienza agro-alimentare dell’Angola, riducendone il ricorso alle importazioni. L’accordo sottoscritto oggi, commenta l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, "s’inserisce nel solco del nuovo Piano industriale di Cdp, che punta a rendere la Cassa leader dello sviluppo sostenibile in Italia e all’estero. Contiamo di realizzare nei prossimi anni investimenti con impatto positivo misurabile sul territorio e sulle comunità. L’Angola è fra i primi Paesi con cui Cdp inizierà a collaborare per favorire il raggiungimento di nuovi obiettivi di sviluppo, grazie anche all’impegno fondamentale delle imprese italiane per cui si apriranno nuove, importanti opportunità di crescita".