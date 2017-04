CDP: APPRODA AL SUD, APERTO NUOVO UFFICIO A PALERMO

27 aprile 2017- 16:16

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Il gruppo Cassa depositi e prestiti approda nel Sud Italia con una nuova sede territoriale a Palermo. E' operativo da oggi il nuovo ufficio nel capoluogo siciliano, primo nel Mezzogiorno, punto di riferimento per Enti locali, imprese, banche e altri stakeholder per i finanziamenti ed il supporto all’economia della regione, in linea con il ruolo di Istituto Nazionale di Promozione di Cdp.L’iniziativa, si legge in una nota, si inserisce nell’ambito dell’obiettivo strategico, previsto dal Piano Industriale 2016/2020, di avvicinare Cdp al territorio e si aggiunge alle recenti aperture delle sedi di Bologna, Torino e Venezia, che si affiancano a quelle centrali di Roma e Milano assicurando così al Gruppo Cdp, con sei uffici, una presenza sempre più capillare sul territorio.Nella regione siciliana la divisione Enti pubblici di Cdp ha attivato negli ultimi 5 anni nuovi finanziamenti per 878 milioni di euro a favore di 132 Enti locali, mentre il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo rappresentato da Sace e Simest ha accompagnato nel solo 2016 circa 500 imprese siciliane nei loro piani di crescita estera.