CDP: APPRODA AL SUD, APERTO NUOVO UFFICIO A PALERMO (2)

27 aprile 2017- 16:16

(AdnKronos) - L’ufficio territoriale di Palermo, in via Principe di Belmonte 103/C, agisce da unico punto di contatto con gli esperti di Cdp e delle società Sace e Simest per approfondimenti su temi quali l’accesso al credito, i prodotti assicurativi e finanziari, la gestione online dei finanziamenti e le nuove iniziative del Gruppo sul territorio."La scelta strategica come gruppo Cdp -commenta Antonella Baldino, Chief Business Officer di Cassa depositi e prestiti- di essere 'su e con il territorio', sia attraverso uffici di riferimento sia attraverso incontri periodici (road-show) dedicati ad approfondire tematiche 'core' con i nostri tradizionali stakeholder, favorisce maggiori occasioni di dialogo ed incrementa la nostra capacità di rispondere alle esigenze di finanza locale e di progetti di investimento, generando un impatto positivo sulla crescita della Regione".