CDP: CON FRANCESE CDC E TEDESCA KFW IMPEGNO PER INVESTIRE SU FUTURO UE

24 luglio 2017- 15:28

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - I rappresentanti di Cassa Depositi e prestiti, della francese Caisse des Dépôts (Cdc) e della tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hanno inviato una lettera congiunta ai ministri dell'Economia e delle Finanze di Italia, Francia e Germania, Pier Carlo Padoan, Bruno Le Maire e Wolfgang Schäuble, per esprimere il loro pieno supporto all’iniziativa dei tre Ministri di costruire una posizione comune sulle priorità dell’Unione Economica e Monetaria. Nella lettera, i tre Istituti Nazionali di Promozione di Italia, Francia e Germania confermano il proprio impegno e disponibilità a contribuire, come investitori di lungo termine, al dibattito sul futuro dell'Europa lanciato dalla Commissione Europea. In particolare, esprimono la volontà di rafforzare la cooperazione tra istituzioni nazionali e comunitarie a beneficio dell'intera Unione, che si trova ad affrontare oggi sfide senza precedenti in termini politici, economici e sociali.Considerata la loro esperienza, la profonda conoscenza dei contesti locali e le rispettive specificità (in termini di risorse, strumenti finanziari e settori di intervento), Cdp, Cdc e KfW, intendono fare da "ponte" tra obiettivi politici europei e bisogni delle comunità, come hanno già dimostrato con l'attuazione del Piano Juncker e il lancio del Fondo Marguerite, due casi nei quali il loro sostegno è stato fondamentale per raccogliere risorse e contribuire in maniera significativa a migliorare l'impatto su investimenti, crescita e occupazione.