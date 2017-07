CDP: CON FRANCESE CDC E TEDESCA KFW IMPEGNO PER INVESTIRE SU FUTURO UE (2)

24 luglio 2017- 15:28

(AdnKronos) - Inoltre, in qualità di Istituti Nazionali di Promozione di tre Paesi fondatori del progetto di integrazione europea, hanno l'obiettivo di contribuire a elaborare strumenti e strategie efficaci per creare infrastrutture sociali e sostenibili, sostenere l’innovazione, affrontare i cambiamenti climatici, incoraggiare l’economia circolare e la crescita delle PMI. Proprio per questi motivi, Cdp, Cdc e KfW hanno recentemente aperto un ufficio comune a Bruxelles, che rafforzerà il coordinamento reciproco e consentirà di avviare nuove iniziative congiunte.