13 marzo 2019- 14:17 Cdp: con partecipate firma Protocollo per Sviluppo Napoli

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Un’azione organica integrata per lo sviluppo della città e dell’area metropolitana di Napoli. E' l'obiettivo del Protocollo firmato dal gruppo Cassa depositi e prestiti e dalle sue società partecipate, Fincantieri, Italgas, Snam e Terna con il Comune di Napoli e con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Adsp). Con la firma di oggi, le società del gruppo s’impegnano ad affiancare le Istituzioni e il tessuto produttivo attraverso le attività di supporto finanziario al Comune; supporto alle infrastrutture e al loro sviluppo; sviluppo immobiliare; supporto alle imprese. In particolare, quanto al supporto finanziario al Comune, Cdp si impegna a valutare l’eventuale richiesta di rinegoziazione dei prestiti concessi in favore del Comune di Napoli, al fine di liberare velocemente risorse finanziarie da destinare all’estinzione anticipata di contratti derivati e alla realizzazione di investimenti a supporto del territorio. Sul fronte delle infrastrutture, Cdp e le società partecipate aderenti al Protocollo valutano di mettere a disposizione di Comune e Adsp i mezzi e le competenze necessarie per favorire lo sviluppo delle infrastrutture, fra cui know–how tecnico e capacità di progettazione di interventi infrastrutturali; finanziamenti a favore di soggetti privati per la realizzazione di operazioni di interesse pubblico; servizi di assistenza e consulenza nell’attuazione degli interventi infrastrutturali.