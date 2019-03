11 marzo 2019- 11:12 Cdp: con Sace Simest rafforza salernitana Cms in Usa (2)

(AdnKronos) - Si tratta di un’ulteriore intervento del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo cassa depositi e prestiti in favore di CMS: solo nell’ultimo anno SACE ha garantito un finanziamento da 4 milioni di euro finalizzato a supportarne l’export nel settore automotive.Cms Spa, attiva dal 1983, è specializzata nelle diverse tecniche di stampaggio componenti del settore automotive, motorbike e railway. L’intera produzione – destinata ai top player del settore come Iveco, MAGNA, CNH, Ducati, Magneti Marelli, Hitachi, Sintex, FCA, etc. - viene effettuata in 5 stabilimenti, 2 a Fisciano in provincia di Salerno, 3 in provincia di Avellino e uno in provincia di Chieti. L’impresa ha realizzato nel 2017 un fatturato pari a 54 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’esercizio precedente, impiegando 383 addetti.