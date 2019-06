18 giugno 2019- 18:48 Cdp: conclusa con successo offerta seconda obbligazione 'retail' da 1,5 mld

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Si è chiusa con successo ed in anticipo il 14 giugno scorso l’offerta al pubblico delle nuove obbligazioni Cdp riservate a persone fisiche residenti in Italia. A fronte di un’offerta iniziale pari a 1 miliardo di euro, alla luce del forte interesse riscontrato presso i risparmiatori, CDP ha aumentato il valore nominale complessivo dell’offerta fino all’importo complessivo massimo di 1,5 miliardi di euro, dopo soli cinque giorni dall’inizio del periodo di offerta. La domanda, infatti, a testimonianza della grande partecipazione dei destinatari dell’offerta, è stata pari a circa 4 miliardi di euro ed è pervenuta da parte di più di 104 mila risparmiatori. A ciascun richiedente verrà assegnato il quantitativo minimo, pari a 1.000 euro. Per l’eccedenza rispetto a tale importo minimo, per ciascun sottoscrittore si procederà - secondo quanto previsto dalle condizioni definitive dell’offerta - ad un riparto proporzionale.Il successo della nuova emissione obbligazionaria, sottolinea il presidente di Cdp, Massimo Tononi, "conferma nuovamente il ruolo centrale che i risparmiatori italiani assegnano a Cdp. Attraverso strumenti finanziari solidi e attrattivi dedicati al mercato retail, possiamo diversificare le fonti di raccolta a sostegno degli obiettivi del Piano industriale e contribuire con maggiore impulso alle iniziative a supporto della crescita economica del Paese".