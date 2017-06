CDP: ESCLUSIVA NEUBERGER BERMAN PER CESSIONE FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO

29 giugno 2017- 21:23

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - E' stata concessa l’esclusiva a Neuberger Berman, un fondo d'investimento americano, per la cessione delle quote del Fondo Italiano di investimento, partecipato da Cdp per il 43% e con quote minori da altre banche italiane. L'accordo di esclusiva, che potrebbe portare alla cessione del 100% del Fondo, è stato firmato da Cdp, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, Banco Bpn, Bper, Credito Valtellinese, Banca Cividale e Ubi banca, in qualità di investitori del Fondo Italiano di Investimento.L’accordo arriva dopo un processo di valutazione e selezione, coordinato dalla stessa Sgr e dall'advisor Credit Suisse "che ha coinvolto alcuni tra i principali investitori istituzionali italiani e internazionali con l’obiettivo di individuare uno o più soggetti interessati ad acquisire le quote del Fondo in un’ottica improntata alla continuità gestionale e strategica rispetto ai principi che hanno fin qui guidato l’attività di FII SGR". Costituito nel 2010 nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo di investimento, con il contributo di alcune delle principali istituzioni finanziarie del Paese e associazioni di categoria, detiene un portafoglio di partecipazioni di minoranza in 22 aziende italiane di piccole e medie dimensioni caratterizzate da una forte propensione alla crescita e all’internazionalizzazione.