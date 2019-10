31 ottobre 2019- 15:23 Cdp: firmato protocollo intesa per edilizia scolastica a Frosinone

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo e il airettore Infrastrutture, Pa e Territorio di Cassa Depositi e Prestiti, Luca D’Agnese, hanno firmato oggi un Protocollo d’intesa volto a rafforzare la cooperazione tra le parti nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica. In questo ambito Cdp collabora, già da alcuni mesi, con la Provincia di Frosinone per supportare dal punto di vista tecnico-amministrativo lo sviluppo di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica.La stipula del Protocollo è frutto del risultato raggiunto dalla Provincia che, per la sola annualità 2018, ha visto finanziati 8 interventi relativi al Piano di edilizia scolastica per un importo di circa 24 milioni di euro, ai quali si associano ulteriori 2 interventi di 3,5 milioni di euro, su cui la Provincia avrà ruolo di Stazione Unica Appaltante.Cdp, in linea con il piano industriale 2019-21, affiancherà la Provincia, attraverso la propria unità di Sviluppo Infrastrutture, in tutto l’iter progettuale, procedurale ed amministrativo degli interventi di edilizia scolastica con le seguenti attività: supporto tecnico sulla progettazione; consulenza amministrativa sui bandi di gara per affidamento dei servizi di ingegneria e di appalto lavori; supporto nella fase di gestione dei contratti. Per dare corso a questo accordo, è prevista da parte di Cdp un’assistenza continuativa al fine di rispettare l’iter e di imprimere un’accelerazione sui progetti.