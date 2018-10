9 ottobre 2018- 10:31 Cdp: Fondo italiano d'Investimento avrà maggioranza di Marval

Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Il fondo Innovazione e Sviluppo gestito dal Fondo Italiano d’Investimento Sgr, braccio operativo della Cdp, investe in Marval, attiva nelle lavorazioni meccaniche, acquistando una quota di maggioranza. Il fondo subentrerà ai precedenti soci finanziari, tra cui l fondo di private equity Mandarin Capital Partners, mentre la famiglia Marchiando manterrà una quota di minoranza significativa. L'azienda, con sede a Castellamonte (Torino), è stata fondata nel 1950 dalla famiglia Marchiando, ha un fatturato di oltre 75 mln e un portafoglio clienti costituito dalle principali multinazionali attive nel settore. Conta, in tutto, 477 dipendenti in quattro stabilimenti, di cui due in provincia di Torino, uno in Cina, attraverso la propria controllata al 100% Xi Mai, e uno nel Regno Unito, acquisito nel 2018. L’operazione ha come obiettivo "l’implementazione di una strategia di crescita prevalentemente tramite acquisizioni, finalizzata al consolidamento del settore delle lavorazioni meccaniche di precisione ed allo sviluppo di altre attività coerenti con le vocazioni primarie". Secondo Carlo Mammola, amministratore delegato del Fondo Italiano d’Investimento Sgr, l'investimento "rappresenta una perfetta esemplificazione della strategia del nostro fondo, focalizzata sulla creazione di campioni internazionali attraverso la realizzazione di processi di consolidamento che partano da un’azienda in grado di porsi come piattaforma per le aggregazione".