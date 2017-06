CDP IMMOBILIARE: MELLEY NOMINATO PRESIDENTE

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - L'Assemblea dei soci della controllata (100%) di Cdp Cdp Immobiliare ha nominato alla presidenza il consigliere Matteo Melley, Presidente della Fondazione Carispezia, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria. Il Cda della società, si legge in una nota, ha deliberato inoltre di nominare, mediante cooptazione, Marcello Villa quale nuovo consigliere in sostituzione di Aldo Mazzocco, che ha rassegnato le proprie dimissioni. Oltre a Melly, il Cda per il triennio 2015-2017 è costituito dall'Ad Salvatore Sardo e dai consiglieri, Simonetta Iarlori, Riccardo Maestrelli e Marcello Villa; il collegio sindacale è composto dal presidente, Sergio Beretta e dai sindaci effettivi, Nadia Fontana e Gaetano Terrin. I sindaci supplenti sono Anna Conte e Ferdinando De Feo. Cdp Immobiliare, acquisita da Cassa depositi e prestiti nel 2013, è uno dei principali player italiani nel settore del property development con un portafoglio di circa 2 milioni di metri quadri. La società, insieme a CDP Investimenti Sgr, è impegnata nella realizzazione del piano industriale relativo al comparto Real estate del Gruppo.