CDP: INVESTE PER SVILUPPO TURISMO, ACQUISITI 5 RESORT PER 92 MLN

5 giugno 2017- 13:09

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Il gruppo Cassa depositi e prestiti prosegue la sua missione di promozione e supporto dello sviluppo del Paese nell’ambito del Piano Industriale 2020, approvando tre importanti operazioni per il sostegno del settore turistico, con particolare attenzione al Mezzogiorno d’Italia. Il gruppo Cdp, si legge in una nota, ha acquisito 5 resort in primarie località turistiche italiane, per un investimento totale pari a 92 milioni di euro avviando l’operatività del Fit, Fondo Investimenti per Turismo gestito da Cdp Investimenti Sgr, e ha incrementato di ulteriori 150 milioni di euro la dotazione di tale Fondo per future iniziative; ha inoltre promosso due progetti di valorizzazione che prevedono la trasformazione in hotel dell’ex Ospedale a mare al Lido di Venezia e dell’ex Colonia marina di Celle Ligure."La dimensione dei gruppi alberghieri italiani ha ancora potenzialità di crescita se paragonata a quella dei grandi gruppi internazionali. Con questa iniziativa", commenta l’amministratore delegato di Cdp, Fabio Gallia, "promuoviamo un’evoluzione del modello d’impresa del settore attraverso la separazione della proprietà immobiliare dalla gestione, al fine di liberare risorse creando al contempo dei veicoli capaci di attrarre ulteriori capitali sul mercato da impiegare in nuovi progetti".