6 febbraio 2019- 11:28 Cdp: ottiene certificazione 'Top Employers Italia' in 2019

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Cassa depositi e prestiti ha ottenuto un importante traguardo, grazie al proprio impegno nella individuazione delle migliori condizioni di lavoro e nell’adozione di best practice per lo sviluppo del personale, con la certificazione “Top Employers Italia” nel 2019. Il riconoscimento al risultato raggiunto dall’organizzazione di CDP assume particolare rilievo per l’autorevolezza del Top Employers Institute, Ente internazionale indipendente che ha certificato oltre 1500 aziende di 118 Paesi che rappresentano l’eccellenza sul mercato nei loro processi HR. Attraverso la propria HR Best Practice Survey, approccio metodologico basato su 600 best practice, l’Istituto ha valutato positivamente la gestione delle risorse umane di CDP. Con la certificazione ottenuta CDP, che per il 2019 utilizzerà nella propria comunicazione il marchio “Top Employers”, avrà la possibilità di mettere a confronto le proprie best practice con le aziende leader e di allineare globalmente le strategie HR alle migliori pratiche organizzative. “Questo riconoscimento - dichiara l'ad Fabrizio Palermo - è una conferma della grande attenzione che il nuovo Piano Industriale di CDP ha nei confronti delle persone, che rappresentano un grande patrimonio umano e professionale. Grazie all’introduzione di un nuovo modello organizzativo che punta alla valorizzazione delle competenze saremo in grado di sviluppare ulteriormente il capitale umano e di attrarre talenti, per poter dare un contributo sempre maggiore al Paese nell’affrontare le sfide di domani” “Le aziende certificate Top Employers 2019 - afferma David Plink , ceo di Top Employers Institute - contribuiscono ad arricchire il mondo del lavoro con la loro eccezionale dedizione all'eccellenza delle risorse umane e per questo sono riconosciute come Employers of choice”. Top Employers Institute, fondato oltre 25 anni fa, è l’ente certificatore globale delle eccellenze HR e delle condizioni di lavoro. Top Employers Institute si impegna ad accelerare l'impatto delle strategie HR per arricchire il mondo del lavoro attraverso la Certificazione, il benchmarking e il networking tra i Top Employers di tutto il mondo. Il Programma di Certificazione consente alle aziende di valutare e migliorare il proprio ambiente di lavoro".