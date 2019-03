7 marzo 2019- 11:13 Cdp: Pierpaolo Di Stefano nominato Chief Investment officer

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Pierpaolo Di Stefano è stato nominato Chief Investment Officer del gruppo Cdp. Lo rende noto Cassa Depositi e Prestiti in un comunicato. La Direzione affidata a Pierpaolo Di Stefano sarà responsabile della definizione ed implementazione delle strategie di gruppo in materia di investimenti in equity, diretti e mediante fondi di investimento. In tale ambito si occuperà della gestione del portafoglio di partecipazioni di Gruppo, delle operazioni straordinarie relative agli investimenti, delle relazioni con partner di investimento nazionali ed internazionali ed agenzie di rating. Laureato in economia aziendale all’Università Bocconi, Pierpaolo Di Stefano ha maturato 25 anni di esperienza nell’Investment Banking ed entra in Cdp dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile delle attività di Corporate & Investment Banking di Citi per l’Italia.