4 ottobre 2018- 20:07 Cdp Reti: Pattofatto si dimette da carica ad

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Cdp Reti Spa comunica che Leone Pattofatto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato e membro del Consiglio di Amministrazione della Società, con effetto immediato. Le dimissioni, si legge in una nota, fanno seguito all’uscita di Leone Pattofatto dal gruppo Cdp per intraprendere nuove iniziative professionali. La società esprime il proprio ringraziamento per il lavoro svolto, formulando i migliori auguri.