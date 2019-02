7 febbraio 2019- 15:20 Cdp: risorse per 138 mln a famiglie e imprese danneggiate da eventi calamitosi (2)

(AdnKronos) - Considerando questo nuovo insieme di interventi negli ultimi due anni Cdp ha attivato 118 plafond a supporto di eventi calamitosi, per un importo complessivo di oltre 350 milioni di euro, confermando il proprio supporto concreto al territorio, come previsto anche dal Piano Industriale 2019-2021. A partire dal 2009, Cdp ha adottato numerose misure in favore delle comunità colpite da eventi calamitosi, mettendo a disposizione risorse per oltre 20 miliardi di euro. Il Plafond Eventi Calamitosi è stato attivato nel novembre del 2016, con una dotazione nominale di 1,5 mld di euro, e si basa sul meccanismo del credito di imposta già applicato con efficacia ai finanziamenti per Ricostruzione Abruzzo, Sisma 2012 e Sisma Centro Italia. L’approccio sviluppato permette di conseguire un duplice vantaggio: da un lato, rende immediatamente disponibili le risorse per il territorio, attraverso il sistema bancario; dall’altro, permette di diluire nel tempo i costi connessi alla ricostruzione lungo tutto il periodo di ammortamento del finanziamento messo a disposizione da Cdp. I soggetti beneficiari possono rivolgersi ad una delle 36 banche convenzionate con Cdp per la richiesta di erogazione del finanziamento agevolato.Oltre agli 1,5 miliardi di euro messi a disposizione nell’ambito del 'Plafond Eventi Calamitosi', Cdp ha stanziato 2 mld di euro per ricostruire le abitazioni danneggiate o distrutte dal sisma in Abruzzo nel 2009, 12 mld di euro per la ricostruzione e la ripresa delle attività economiche in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a seguito del sisma del 2012, 4,5 mld per la ricostruzione e la ripresa delle attività economiche nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici dall’agosto 2016. Da ultimo, Cdp ha sviluppato una serie di interventi emergenziali e di sviluppo a supporto del territorio ligure, in seguito al crollo del viadotto Polcevera a Genova. Grazie a questi interventi Cdp ha sostenuto l’attività di ricostruzione per circa 12 mila imprese e 45 mila famiglie.