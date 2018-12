3 dicembre 2018- 17:11 Cdp: 'Tandem Tour' a Matera il 5 dicembre

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Si concluderà mercoledì 5 dicembre a Matera, Capitale europea della cultura per il 2019, il “Tandem Tour”, l'iniziativa itinerante organizzata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia in collaborazione con Cassa depositi e prestiti per illustrare a piccole e medie imprese, associazioni di categoria, banche e istituti di credito, università ed amministrazioni pubbliche locali le opportunità offerte in Italia dal Piano Juncker, il programma di investimenti elaborato dalla Commissione Europea che si propone di mobilitare 500 miliardi di euro entro il 2020 per rilanciare la crescita economica in Europa. L’evento si svolgerà a partire dalle h 10:00 presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura in via XX Settembre, 2 - con la partecipazione delle rappresentanze regionali di Confindustria, Confcommercio e ABI. L’incontro rappresenta l’occasione per illustrare gli strumenti finanziari per lo sviluppo messi a disposizione dall’Unione Europea, per presentare le proposte della Commissione europea a sostegno degli investimenti, e per evidenziare il ruolo svolto dagli Istituti Nazionali di Promozione (INP), come Cdp, nell’ambito del Piano. Tra i temi che saranno affrontati, particolare attenzione sarà posta sugli strumenti di garanzia che sono destinati a favorire e migliorare l’accesso al credito per le PMI e soprattutto per quelle operanti nel settore culturale e creativo. In particolare, CDP ha rinforzato l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI grazie all’accordo sottoscritto con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), nell’ambito del Programma “Europa Creativa” della Commissione Europea, attraverso la Cultural and Creative Sectors (CSS) Guarantee Facility.