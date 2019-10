20 ottobre 2019- 15:35 Cdp: via a Sviluppo Infrastrutture, sostegno a opere e progetti locali

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - L'avvio della nuova unità di Cdp, Sviluppo Infrastrutture, a maggio fornisce assistenza tecnica alla progettazione, agli enti locali, allo sviluppo di forme di partnership pubblico-privato per la realizzazione delle infrastrutture. Ha già un portafoglio ampio in cui spiccano 100-120 milioni di edilizia scolastica. Ad illustrare la nuova unità di Cdp è il 'Sole 24 Ore'. "In gran silenzio, la nuova unità del gruppo guidato da Fabrizio Palermo - scrive il quotidiano economico- ha cominciato a lavorare dallo scorso maggio offrendo agli enti pubblici sul territorio servizi di progettazione, consulenza tecnica, assistenza nella fase di programmazione e di preparazione delle gare di appalto, assistenza finanziaria nel project financing". Nella missione, si sottolinea, "c’è anche la promozione di opere con lo schema del partenariato pubblico-privato ma per ora è limitata alle opere che sono fuori della programmazione ordinaria delle pubbliche amministrazioni. Un limite che rende molto difficile il decollo di questo ramo, salvo che la legge di bilancio non intervenga - come pure si dice - per eliminare il divieto e consenta di svolgere la funzione di promotore (aggregando soggetti privati e finanziari) anche per opere già programmate dalle Pa". Tra i progetti nel portafoglio di Sviluppo infrastrutture ci sono il polo scolastico di Firenze Meucci Galilei (intervento da 40 mln); la nuova linea 2 della metropolitana di Torino (intervento da 4 mld); il parco della salute a Torino (intervento da 430 mln); il nuovo ospedale pubblico-privato di Trento (intervento da 300 mln); la rigenerazione per le case popolari a Milano e la riqualificazione delle caserme in Lombardia.