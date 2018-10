25 ottobre 2018- 13:02 Cefic: Ferrari (Versalis) al vertice dell'industria chimica europea

Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Daniele Ferrari, amministratore delegato di Versalis (Eni) e vicepresidente di Federchimica, è stato eletto oggi alla presidenza di Cefic, l'Associazione europea dell'industria chimica per il biennio 2018-2020. Con una produzione annua di 542 miliardi di euro, l'industria chimica europea è il secondo player mondiale dopo la Cina. Secondo Ferrari, "la chimica è un settore strategico perché alla base di gran parte del manifatturiero, è in grado di fornire soluzioni adeguate alle grandi sfide mondiali: la sostenibilità ambientale e i cambiamenti climatici, la gestione più efficiente delle risorse e, in termini più ampi, l'economia circolare"."Rispetto ai competitor mondiali, Asia e Stati Uniti, l'Europa - ha sottolineato - può vantare una specializzazione che nasce dai continui investimenti in ricerca e innovazione. Negli ultimi anni la produzione chimica europea ha continuato a crescere e, da cinque trimestri, risulta in espansione anche l'occupazione (+1,7%). Questo è il segnale che le imprese si stanno dotando di nuove risorse e nuove competenze per far fronte alle sfide tecnologiche e di mercato".“Un'economia forte ha bisogno di un'industria chimica forte: opereremo per poter crescere in Europa, fornendo il nostro contributo decisivo per lo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico e processi sempre più sostenibili ed efficienti, dimostrando di essere, al tempo stesso, un fattore di attrattività per nuovi investimenti” ha concluso Ferrari.