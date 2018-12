10 dicembre 2018- 09:17 Cellnex: amplia il suo accordo con Bouygues Telecom

Milano, 10 dic. (AdnKronos) - Cellnex Telecom e Bouygues Telecom hanno raggiunto un accordo che rafforzerà e amplierà la collaborazione iniziata nel 2016 e 2017, che prevedeva l’acquisizione e l’installazione da parte di Cellnex di oltre 5.000 siti entro il 2022. Il nuovo accordo annunciato oggi, che si ultimerà nel corso dei prossimi cinque anni, prevede la costruzione fino a 88 nuovi centri strategici di telecomunicazioni - anche chiamati 'Central Offices' 'Metropolitan Offices' -, che potranno disporre della capacità di elaborazione dati. L’investimento totale ha toccato i 250 milioni di euro.Una volta ultimata l’installazione degli 88 centri, l’ebitda addizionale stimato toccherà i 19 milioni di euro. La capacità distribuita di elaborazione di processi di dati - anche nota come 'edge computing', costituisce uno degli elementi critici per raggiungere i livelli delle prestazioni in termini di volume di dati e latenza - o tempi di risposta delle applicazioni -, associati al 5G. Bouygues Telecom sarà il principale cliente di questi nuovi centri per i quali ha firmato un accordo di prestazione di servizi in linea con i contratti già in vigore.